https://ria.ru/20240710/pogoda-1958708203.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.07.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Жаркая погода до плюс 31 и умеренные дожди ожидаются в Москве на выходных, и воздух будет более чистым, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:15
2024-07-10T12:15
2024-07-10T12:31
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 31 и умеренные дожди ожидаются в Москве на выходных, и воздух будет более чистым, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Атмосферное давление чуть понизится, температурный фон практически изменится мало. Скажем так, в ночное время он изменится в лучшую сторону, потому что минимальные температуры за счёт того, что будет переменная облачность в ночные часы, будет где-то плюс 17- плюс 19 в Москве и по области от плюс 15 до плюс 20. А дневная температура и в субботу, и в воскресенье, несмотря на то что собираются кратковременные дожди, максимальная плюс 29 - плюс 31", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что антициклоны будут сменяться. Это приведёт к небольшим или умеренным дождям, которые смогут снизить степень пожарной опасности и сделать воздух более чистым.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
Общество, Москва, Погода, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В Москве на выходных ожидаются умеренные дожди и до плюс 31 градуса
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 31 и умеренные дожди ожидаются в Москве на выходных, и воздух будет более чистым, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление чуть понизится, температурный фон практически изменится мало. Скажем так, в ночное время он изменится в лучшую сторону, потому что минимальные температуры за счёт того, что будет переменная облачность в ночные часы, будет где-то плюс 17- плюс 19 в Москве и по области от плюс 15 до плюс 20. А дневная температура и в субботу, и в воскресенье, несмотря на то что собираются кратковременные дожди, максимальная плюс 29 - плюс 31", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что антициклоны будут сменяться. Это приведёт к небольшим или умеренным дождям, которые смогут снизить степень пожарной опасности и сделать воздух более чистым.