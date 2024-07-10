https://ria.ru/20240710/pogoda-1958708203.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.07.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Жаркая погода до плюс 31 и умеренные дожди ожидаются в Москве на выходных, и воздух будет более чистым, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:15

2024-07-10T12:15

2024-07-10T12:31

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жаркая погода до плюс 31 и умеренные дожди ожидаются в Москве на выходных, и воздух будет более чистым, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Атмосферное давление чуть понизится, температурный фон практически изменится мало. Скажем так, в ночное время он изменится в лучшую сторону, потому что минимальные температуры за счёт того, что будет переменная облачность в ночные часы, будет где-то плюс 17- плюс 19 в Москве и по области от плюс 15 до плюс 20. А дневная температура и в субботу, и в воскресенье, несмотря на то что собираются кратковременные дожди, максимальная плюс 29 - плюс 31", - сказала Позднякова.Синоптик отметила, что антициклоны будут сменяться. Это приведёт к небольшим или умеренным дождям, которые смогут снизить степень пожарной опасности и сделать воздух более чистым.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода, татьяна позднякова