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Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 10.07.2024 (обновлено: 09:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/podpole-1958671078.html
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка - РИА Новости, 10.07.2024
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка
Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:58
2024-07-10T09:26
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Как сообщил координатор подполья, в ночь на 10 июля в Николаевской области был нанесен удар по расположенному неподалеку селу Павловка.
https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html
николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка

Подполье: российские войска нанесли удар по ВСУ в Николаевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Как сообщил координатор подполья, в ночь на 10 июля в Николаевской области был нанесен удар по расположенному неподалеку селу Павловка.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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