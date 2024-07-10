https://ria.ru/20240710/podpole-1958671078.html

Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка

Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка - РИА Новости, 10.07.2024

Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка

Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:58

2024-07-10T08:58

2024-07-10T09:26

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Как сообщил координатор подполья, в ночь на 10 июля в Николаевской области был нанесен удар по расположенному неподалеку селу Павловка.

https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html

николаевская область

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николаевская область, вооруженные силы украины