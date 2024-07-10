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Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка - РИА Новости, 10.07.2024
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка
Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:58
2024-07-10T08:58
2024-07-10T09:26
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по местам расположения ВСУ в селе Павловка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Как сообщил координатор подполья, в ночь на 10 июля в Николаевской области был нанесен удар по расположенному неподалеку селу Павловка.
https://ria.ru/20240709/podpole-1958407335.html
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николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по местам расположения ВСУ в селе Павловка
Подполье: российские войска нанесли удар по ВСУ в Николаевской области