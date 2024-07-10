https://ria.ru/20240710/podmoskove-1958819375.html

В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей

В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей - РИА Новости, 10.07.2024

В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей

Уголовное дело заведено после публикации в ряде СМИ аудиозаписи, на которой воспитатель в детском саду использует "жестокие методы воспитания" ребенка. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:36

2024-07-10T18:36

2024-07-10T18:36

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753417808_31:243:1969:1333_1920x0_80_0_0_9cd4e694e79b71a4f62fbb782c704286.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после публикации в ряде СМИ аудиозаписи, на которой воспитатель в детском саду использует "жестокие методы воспитания" ребенка. Из публикации следует, что местная жительница обратилась в полицию, обнаружив на теле дочери телесные повреждения после посещения детского клуба. По словам женщины, физическую силу к ребенку применяла воспитательница. "Следственными органами ГСУ (главного следственного управления) СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного детского сада", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Московская прокуратура в своем Telegram-канале уточняет, что на опубликованной в интернете аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребёнком и применяет к девочке "жестокие методы воспитания". "Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей и по ее результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)