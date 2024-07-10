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В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей - РИА Новости, 10.07.2024
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18:36 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/podmoskove-1958819375.html
В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей
В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей - РИА Новости, 10.07.2024
В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей
Уголовное дело заведено после публикации в ряде СМИ аудиозаписи, на которой воспитатель в детском саду использует "жестокие методы воспитания" ребенка. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:36
2024-07-10T18:36
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после публикации в ряде СМИ аудиозаписи, на которой воспитатель в детском саду использует "жестокие методы воспитания" ребенка. Из публикации следует, что местная жительница обратилась в полицию, обнаружив на теле дочери телесные повреждения после посещения детского клуба. По словам женщины, физическую силу к ребенку применяла воспитательница. &quot;Следственными органами ГСУ (главного следственного управления) СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного детского сада&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Московская прокуратура в своем Telegram-канале уточняет, что на опубликованной в интернете аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребёнком и применяет к девочке "жестокие методы воспитания". "Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей и по ее результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении ведомства.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело против воспитательницы детсада, избивавшей детей

В Подмосковье завели дело против избивавшей детей воспитательницы детского сада

© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
Ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после публикации в ряде СМИ аудиозаписи, на которой воспитатель в детском саду использует "жестокие методы воспитания" ребенка.
Из публикации следует, что местная жительница обратилась в полицию, обнаружив на теле дочери телесные повреждения после посещения детского клуба. По словам женщины, физическую силу к ребенку применяла воспитательница.
«

"Следственными органами ГСУ (главного следственного управления) СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного детского сада", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Московская прокуратура в своем Telegram-канале уточняет, что на опубликованной в интернете аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребёнком и применяет к девочке "жестокие методы воспитания".
"Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей и по ее результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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