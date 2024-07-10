https://ria.ru/20240710/podmoskove-1952243840.html

Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье

Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2024

Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье

Роспотребнадзор в этом году открыл для купания 19 прибрежных зон. Где провести жаркие выходные на берегу, потратив на дорогу на автомобиле или электричке не... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T02:01

2024-07-10T02:01

2024-07-10T02:11

туризм

туризм

маршруты - туризм

истра

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Роспотребнадзор в этом году открыл для купания 19 прибрежных зон. Где провести жаркие выходные на берегу, потратив на дорогу на автомобиле или электричке не более двух часов, — в материале РИА Новости.Озера недалеко от МосквыОт столицы до Солнечногорска — 75 километров, там хорошо оборудован центральный городской пляж на озере Сенеж. "Общественное пространство стало центром притяжения горожан и туристов. Тут есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал", — говорится на туристическом портале правительства Московской области.Пляж в деревне Коротково, что рядом с Орехово-Зуево и в ста километрах от столицы, входит в десятку лучших в регионе: песок, навесы от солнца, безопасная для купания зона глубиной 1,2 метра огорожена буйками. На улице Бирюкова на Исаакиевском озере тоже песчаный берег, есть туалеты, душевые, кабинки для переодевания. Волейбол бесплатный, а шезлонг можно арендовать. Работают спасатели.В 14 километрах от Сергиева Посада в деревне Березняки — Торбеево озеро. Пляж песчаный, есть шезлонги, туалет, душевые и кабинки для переодевания. Можно взять в аренду лодки и катамараны. Взрослый билет — 300 рублей, детский — 100. Парковка для автомобилей платная.От Москвы до Фрязино на электричке чуть больше часа. Там — Большое озеро. Лежаков нет, зато оборудованы туалет, кабинки для переодевания и волейбольная площадка. Работают спасатели, а безопасная зона для купания обозначена буйками.Пляж на берегу Голубых озер в Луховицах популярен благодаря чистой воде и белому песку. Для комфортного отдыха есть кабинки для переодевания, душевые и туалет, волейбольная площадка и велопарковка. Территорию контролируют спасатели.В Шатуре, в 139 километрах от Москвы, можно провести время на берегу Святого озера. Вход в воду пологий, есть необходимая для отдыха инфраструктура. Арендовать можно не только шезлонги и зонты, но и мангалы, беседки, а также лодки и катамараны. Работают спасатели и медпункт.Ока, Истра, Любловка и БанькаНа берегу Оки отдыхают в Коломне. В районе Бочманово — чистый песчаный пляж с пологим входом в воду. Туалеты и раздевалки есть, сообщает областной турпортал.В Оке можно искупаться и в Серпухове, в 107 километрах от столицы. На городском пляже с широкой полосой белого песка работают спасатели, можно арендовать лодку, поиграть в футбол или волейбол.В Истре оборудован муниципальный песчаный пляж на одноименной реке рядом с улицей Ленина. Есть туалет, места, где ополоснуться и переодеться, велопарковка и волейбольная площадка.В Москве-реке можно купаться в Живописной бухте у поселка Рублево, где хорошо оборудованный пляж. Добраться легко на автобусе от станций метро "Крылатское" или "Молодежная". Вход на прибрежную территорию стоит 400 рублей. Но дети до семи лет и другие льготники отдыхают бесплатно, подростки и пенсионеры — за 100 рублей.Дорога от столицы до Егорьевска занимает два часа. Пляж "Любляна" на реке Любловке находится у деревни Семеновской. Там белый песок, туалет, душевые и пост спасателей. Вокруг сосновый бор. Из развлечений — волейбол и катание на арендованных лодках, сапах. Еще в Егорьевске есть пляжи на Княжеском пруду и реке Десне.В Красногорске оборудован песчаный пляж на реке Баньке. Есть раздевалки и туалет.В Долгопрудном пляжей несколько. В парке "Мысово" на берегу Котовского залива, что в истоке Клязьмы, есть все, что нужно для комфортного отдыха: туалеты, душевые, а также зона барбекю и кафе, работают спасатели. Поплавать можно и в парке "Новые Водники". Там на берегу белый кварцевый песок и вся необходимая инфраструктура, оборудовано безопасное место для купания малышей.Полный список зон для купания в Московской области, одобренный Роспотребнадзором, размещен на сайте ведомства.Коттеджи и отелиСпрос на путевки в гостиницы Подмосковья на берегу водоемов за год вырос в десять раз, рассказали в "Слетать.ру".Но стоимость каникул может быть недешевой, отмечают в АТОР."Наши туристы в Московской области выбирают преимущественно отдых на водохранилищах. Самые популярные — Клязьминское, Истринское, Рузское, река Ока", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Семьи с детьми часто едут в парк-отели, взрослые обычно выбирают санатории — например, "Озеро Белое" в Шатурском районе. Стоимость суток от 4,7 тысячи рублей, рассказывают эксперты.Туристы часто берут с собой животных. Тогда, как правило, оплачивают проживание в коттеджах. Так, сутки в "Истра Holiday" стоят от 12,5 тысячи рублей.Среди популярных гостиниц с собственными оборудованными пляжами в Московской области эксперты "Алеан" выделают "Яхонты Истра", на озере Коверши — "Яхонты Ногинск", парк-отель "Орловский", расположенный на берегу Людовинского пруда в селе Молоково в 33 километрах от столицы.

https://ria.ru/20240702/plyazhi-1741133164.html

https://ria.ru/20240525/puteshestviya-1947445799.html

https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html

истра

московская область (подмосковье)

клязьма (река)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, истра, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, клязьма (река)