https://ria.ru/20240710/podderzhka-1958794777.html

Премьер Нидерландов заверил НАТО в неизменной поддержке Украины

Премьер Нидерландов заверил НАТО в неизменной поддержке Украины - РИА Новости, 10.07.2024

Премьер Нидерландов заверил НАТО в неизменной поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своей первой поездки в Вашингтон в новой должности заверил НАТО в неизменной поддержке Украины, пытаясь развеять... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:23

2024-07-10T17:23

2024-07-10T17:23

в мире

нидерланды

украина

киев

герт вилдерс

нато

евросоюз

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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своей первой поездки в Вашингтон в новой должности заверил НАТО в неизменной поддержке Украины, пытаясь развеять опасения партнеров относительно позиции правого кабмина, сообщил портал Dutch News. Ранее Схоф вместе с главой минобороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом и главой МИД Каспаром Велдкампом прибыли в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должности на прошлой неделе. "Как лояльный и конструктивный союзник по НАТО мы будем подчеркивать, что наша поддержка Украины остается неизменной столько, сколько потребуется", - приводит портал слова Схофа, который выступил перед голландскими СМИ в резиденции посла Нидерландов. По его словам, новое правительство Нидерландов поддержало усилия по укреплению отношений между НАТО и Украиной, включая назначение представителя в Киеве. "Мы выступаем за НАТО, мы выступаем за ЕС и за безопасность и мир в нашей стране и в Европе. В этом отношении не может быть никакого недопонимания", - подчеркнул премьер-министр. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. В своем первом выступлении в парламенте Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то, что выигравшая выборы в Нидерландах Партия свободы (PVV) изначально выступала против поставок оружия Киеву. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. Как заявил РИА Новости голландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл, новое правительство Нидерландов продолжает курс прежнего, который был полностью отвергнут голландскими избирателями, таким образом, смысл парламентских выборов, прошедших в ноябре 2023 года, оказался утерян.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240709/niderlandy-1958598052.html

нидерланды

украина

киев

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в мире, нидерланды, украина, киев, герт вилдерс, нато, евросоюз