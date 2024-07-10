https://ria.ru/20240710/peterburg-1958766884.html

В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена

В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена - РИА Новости, 10.07.2024

В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена

На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:56

2024-07-10T15:56

2024-07-10T15:56

происшествия

мурманск

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. "Восьмого июля в парадной дома на Ленинском проспекте города Санкт-Петербурга на предпринимателя напал ранее судимый 45-летний житель города Мурманска. Последний нанес удар молотком по голове потерпевшему, после чего похитил деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.Добавляется, что потерпевший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем). "Подозреваемый по горячим следам был задержан. Сейчас следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления", - сообщили в ГСУСК.

https://ria.ru/20240710/peterburg-1958764743.html

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происшествия, мурманск, санкт-петербург, россия