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В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена - РИА Новости, 10.07.2024
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15:56 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/peterburg-1958766884.html
В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена
В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена - РИА Новости, 10.07.2024
В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена
На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:56
2024-07-10T15:56
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. &quot;Восьмого июля в парадной дома на Ленинском проспекте города Санкт-Петербурга на предпринимателя напал ранее судимый 45-летний житель города Мурманска. Последний нанес удар молотком по голове потерпевшему, после чего похитил деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы.Добавляется, что потерпевший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем). "Подозреваемый по горячим следам был задержан. Сейчас следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления", - сообщили в ГСУСК.
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происшествия, мурманск, санкт-петербург, россия
Происшествия, Мурманск, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена

ГСУСК Петербурга: мужчина с судимостью напал на бизнесмена и похитил 270 тыс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России на одной из улиц Москвы
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
«

"Восьмого июля в парадной дома на Ленинском проспекте города Санкт-Петербурга на предпринимателя напал ранее судимый 45-летний житель города Мурманска. Последний нанес удар молотком по голове потерпевшему, после чего похитил деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что потерпевший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем).
"Подозреваемый по горячим следам был задержан. Сейчас следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления", - сообщили в ГСУСК.
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