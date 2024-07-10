https://ria.ru/20240710/peskov-1958705966.html
Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением
Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением - РИА Новости, 10.07.2024
Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:07
2024-07-10T12:07
2024-07-10T12:07
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами западных лидеров - это не дело Кремля. "Это не наше дело объяснять контраст, наше дело действительно констатировать высокий уровень поддержки Путина населением. Он сохраняется, он продолжается. И, ну, конечно, в первую очередь, это связано с той работой, которую ведет президент, ежедневная, тяжелая, ответственная работа", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240705/putin-1957691737.html
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россия, дмитрий песков
Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением
Песков: объяснять контраст между поддержкой Путина населением не дело Кремля