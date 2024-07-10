https://ria.ru/20240710/peskov-1958705966.html

Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением

Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением - РИА Новости, 10.07.2024

Песков прокомментировал высокую поддержку Путина населением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:07

2024-07-10T12:07

2024-07-10T12:07

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что объяснять контраст между высокой поддержкой Путина населением РФ и низкими рейтингами западных лидеров - это не дело Кремля. "Это не наше дело объяснять контраст, наше дело действительно констатировать высокий уровень поддержки Путина населением. Он сохраняется, он продолжается. И, ну, конечно, в первую очередь, это связано с той работой, которую ведет президент, ежедневная, тяжелая, ответственная работа", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240705/putin-1957691737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков