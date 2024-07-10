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Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 10.07.2024
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11:59 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/peregovory-1958702784.html
Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди
Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 10.07.2024
Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:59
2024-07-10T11:59
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индия
дмитрий песков
владимир путин
нарендра моди
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в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было разногласий. Журналист задал Пескову вопрос, не было ли в ходе переговоров между Путиным и Моди каких-либо разногласий, которые могли препятствовать проведению встречи в расширенном формате "Нет, это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-то проблемными ситуациями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
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россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире
Песков заявил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди

Песков: в ходе переговоров Путина и премьера Индии Моди не было разногласий

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было разногласий.
Журналист задал Пескову вопрос, не было ли в ходе переговоров между Путиным и Моди каких-либо разногласий, которые могли препятствовать проведению встречи в расширенном формате
"Нет, это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-то проблемными ситуациями", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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РоссияИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинНарендра МодиВизит Моди в МосквуВ мире
 
 
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