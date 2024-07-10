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В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе - РИА Новости, 10.07.2024
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11:52 10.07.2024 (обновлено: 12:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/peregovory-1958701347.html
В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе
В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе - РИА Новости, 10.07.2024
В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе
Отмена переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком составе связана с графиком лидеров и исчерпывающим... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:52
2024-07-10T12:13
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отмена переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком составе связана с графиком лидеров и исчерпывающим обсуждением вопросов в узком формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, узкий формат переговоров был достаточно широк – были представлены руководители почти всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. Переговоры длились больше 2,5 часов, потом еще на ногах общались более получаса, уточнил пресс-секретарь."А господину Моди нужно было улетать, потом он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. И учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильонов "Космос", "Атом", затянулся узкий состав, и главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не было ли между лидерами каких-то разногласий в ходе переговоров, которые могли препятствовать проведению встречи в расширенном формате.
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
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владимир путин, россия, индия, австрия, дмитрий песков, нарендра моди, в мире
Владимир Путин, Россия, Индия, Австрия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, В мире
В Кремле назвали причину отмены переговоров Путина и Моди в широком составе

Песков: отмена переговоров Путина и Моди в широком составе связана с графиком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Отмена переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком составе связана с графиком лидеров и исчерпывающим обсуждением вопросов в узком формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, узкий формат переговоров был достаточно широк – были представлены руководители почти всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие. Переговоры длились больше 2,5 часов, потом еще на ногах общались более получаса, уточнил пресс-секретарь.
"А господину Моди нужно было улетать, потом он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. И учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильонов "Космос", "Атом", затянулся узкий состав, и главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не было ли между лидерами каких-то разногласий в ходе переговоров, которые могли препятствовать проведению встречи в расширенном формате.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
08:00
 
Владимир ПутинРоссияИндияАвстрияДмитрий ПесковНарендра МодиВ мире
 
 
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