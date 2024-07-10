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Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/peregovory-1958694014.html
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине
Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта путем создания нового пакта безопасности, который гарантировал бы... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:19
2024-07-10T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энтони брентон
джек мэтлок
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта путем создания нового пакта безопасности, который гарантировал бы интересы как России, так и Украины, заявили дипломаты в письме, опубликованном изданием Financial Times. "Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России. За объявлением этих переговоров должно немедленно последовать ограниченное по времени прекращение огня на Украине. Прекращение огня позволит российским и украинским лидерам вести переговоры в реалистичной, конструктивной манере", - говорится в тексте. Последние военные успехи России в ДНР только подкрепляют аргумент в пользу урегулирования конфликта путем переговоров, добавляют дипломаты. Ссылаясь на аналитиков, авторы письма утверждают, что если исключить серьезную эскалацию, то наиболее вероятным исходом противостояния в его нынешнем виде будет сохранение патовой ситуации с немалыми шансами на победу России. По их мнению, было бы "аморально" не попытаться добиться мира сейчас даже в ущерб потери Киевом территорий. Приведя в пример итоги советско-финляндской войны 1939-1940 годов, дипломаты заявляют, что для Украины некоторые территориальные уступки представляют небольшую цену за реальную независимость, а не ее видимость. Изложенную в письме инициативу в частности поддержали член палаты лордов Роберт Скидельски, бывший посол Великобритании в России (2004-2008) Энтони Брентон, бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок, бывшие сотрудники британского посольства в Москве Иэн Прауд и Кристофер Грэнвилл.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, энтони брентон, джек мэтлок, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Энтони Брентон, Джек Мэтлок, США
Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине

Британские дипломаты призвали США к переговорам по Украине на фоне успехов ВС РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта путем создания нового пакта безопасности, который гарантировал бы интересы как России, так и Украины, заявили дипломаты в письме, опубликованном изданием Financial Times.
"Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России. За объявлением этих переговоров должно немедленно последовать ограниченное по времени прекращение огня на Украине. Прекращение огня позволит российским и украинским лидерам вести переговоры в реалистичной, конструктивной манере", - говорится в тексте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
Последние военные успехи России в ДНР только подкрепляют аргумент в пользу урегулирования конфликта путем переговоров, добавляют дипломаты.
Ссылаясь на аналитиков, авторы письма утверждают, что если исключить серьезную эскалацию, то наиболее вероятным исходом противостояния в его нынешнем виде будет сохранение патовой ситуации с немалыми шансами на победу России.
По их мнению, было бы "аморально" не попытаться добиться мира сейчас даже в ущерб потери Киевом территорий. Приведя в пример итоги советско-финляндской войны 1939-1940 годов, дипломаты заявляют, что для Украины некоторые территориальные уступки представляют небольшую цену за реальную независимость, а не ее видимость.
Изложенную в письме инициативу в частности поддержали член палаты лордов Роберт Скидельски, бывший посол Великобритании в России (2004-2008) Энтони Брентон, бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок, бывшие сотрудники британского посольства в Москве Иэн Прауд и Кристофер Грэнвилл.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭнтони БрентонДжек МэтлокСША
 
 
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