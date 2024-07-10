https://ria.ru/20240710/peregovory-1958694014.html

Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине

Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине - РИА Новости, 10.07.2024

Британские дипломаты призвали США к переговорам с Россией по Украине

Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта путем создания нового пакта безопасности, который гарантировал бы... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:19

2024-07-10T11:19

2024-07-10T11:19

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта путем создания нового пакта безопасности, который гарантировал бы интересы как России, так и Украины, заявили дипломаты в письме, опубликованном изданием Financial Times. "Вашингтон должен начать переговоры с Москвой о новом пакте безопасности, который будет защищать законные интересы безопасности как Украины, так и России. За объявлением этих переговоров должно немедленно последовать ограниченное по времени прекращение огня на Украине. Прекращение огня позволит российским и украинским лидерам вести переговоры в реалистичной, конструктивной манере", - говорится в тексте. Последние военные успехи России в ДНР только подкрепляют аргумент в пользу урегулирования конфликта путем переговоров, добавляют дипломаты. Ссылаясь на аналитиков, авторы письма утверждают, что если исключить серьезную эскалацию, то наиболее вероятным исходом противостояния в его нынешнем виде будет сохранение патовой ситуации с немалыми шансами на победу России. По их мнению, было бы "аморально" не попытаться добиться мира сейчас даже в ущерб потери Киевом территорий. Приведя в пример итоги советско-финляндской войны 1939-1940 годов, дипломаты заявляют, что для Украины некоторые территориальные уступки представляют небольшую цену за реальную независимость, а не ее видимость. Изложенную в письме инициативу в частности поддержали член палаты лордов Роберт Скидельски, бывший посол Великобритании в России (2004-2008) Энтони Брентон, бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок, бывшие сотрудники британского посольства в Москве Иэн Прауд и Кристофер Грэнвилл.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, энтони брентон, джек мэтлок, сша