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Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:58
2024-07-10T10:58
2024-07-10T11:06
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Он написал, что почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным."В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет", - считает Медведев.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире