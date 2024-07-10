https://ria.ru/20240710/peregovory-1958690395.html

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры

Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:58

2024-07-10T10:58

2024-07-10T11:06

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Он написал, что почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным."В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет", - считает Медведев.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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сша, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире