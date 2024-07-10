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Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 10.07.2024 (обновлено: 11:06 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/peregovory-1958690395.html
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:58
2024-07-10T11:06
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Он написал, что почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным."В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет", - считает Медведев.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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сша, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия, но России это не выгодно, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он написал, что почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным.
"В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет", - считает Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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