Рейтинг@Mail.ru
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/pasporta-1958823242.html
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска - РИА Новости, 10.07.2024
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска, за который идут активные бои. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:53
2024-07-10T18:53
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958822715_0:0:1443:812_1920x0_80_0_0_4830e08fec4834c1736a670c1f4a2d24.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска, за который идут активные бои. "Сегодня состоялось значимое событие – вручение эвакуированным из города Дзержинска гражданам, за освобождение которого днем и ночью ведут бои против украинских террористов доблестные военнослужащие армии России, паспортов Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
https://ria.ru/20240704/tankist-1957249352.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958822715_28:0:1111:812_1920x0_80_0_0_6d2753b9d13d0e68e4ba2f9944c7c0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Иван Приходько
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска

Мэр Горловки в ДНР вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска

© Фото : Приходько РИКМэр Горловки Иван Приходько вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки Иван Приходько вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Приходько РИК
Мэр Горловки Иван Приходько вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска, за который идут активные бои.
"Сегодня состоялось значимое событие – вручение эвакуированным из города Дзержинска гражданам, за освобождение которого днем и ночью ведут бои против украинских террористов доблестные военнослужащие армии России, паспортов Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
Угнавший Т-64 украинский танкист получает российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили российский паспорт
4 июля, 05:03
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала