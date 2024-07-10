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Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска - РИА Новости, 10.07.2024
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска, за который идут активные бои. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:53
2024-07-10T18:53
2024-07-10T18:53
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска, за который идут активные бои. "Сегодня состоялось значимое событие – вручение эвакуированным из города Дзержинска гражданам, за освобождение которого днем и ночью ведут бои против украинских террористов доблестные военнослужащие армии России, паспортов Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Иван Приходько
Мэр Горловки вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска
Мэр Горловки в ДНР вручил российские паспорта эвакуированным жителям Дзержинска