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В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере - РИА Новости, 10.07.2024
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12:24 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958710245.html
В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере
В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере - РИА Новости, 10.07.2024
В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере
Употребление скоропортящихся продуктов, запрещённых в лагерях, могло стать причиной отравления детей в учреждении "Чагытай" в Тыве, по предварительным данным,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:24
2024-07-10T12:24
происшествия
республика тыва
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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Употребление скоропортящихся продуктов, запрещённых в лагерях, могло стать причиной отравления детей в учреждении "Чагытай" в Тыве, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников, сообщила пресс-служба республиканского правительства в Telegram-канале. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. "Под руководством зампреда прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве Республики Тыва с участием руководителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства здравоохранения, министерства образования Тывы, а также уполномоченного по правам ребенка Тывы. По предварительным данным, в лагере было допущено употребление скоропортящихся продуктов, которые запрещены в питании детей в детских лагерях", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар отметил, что эпидемиологическое расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников лагеря. Будут приняты жесткие кадровые решения, все виновные будут наказаны.
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере

Скоропортящиеся продукты могли стать причиной отравления детей в лагере в Туве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Употребление скоропортящихся продуктов, запрещённых в лагерях, могло стать причиной отравления детей в учреждении "Чагытай" в Тыве, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников, сообщила пресс-служба республиканского правительства в Telegram-канале.
Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47.
«
"Под руководством зампреда прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве Республики Тыва с участием руководителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства здравоохранения, министерства образования Тывы, а также уполномоченного по правам ребенка Тывы. По предварительным данным, в лагере было допущено употребление скоропортящихся продуктов, которые запрещены в питании детей в детских лагерях", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар отметил, что эпидемиологическое расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников лагеря. Будут приняты жесткие кадровые решения, все виновные будут наказаны.
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