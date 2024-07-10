https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958710245.html

В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере

В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере - РИА Новости, 10.07.2024

В Туве назвали возможную причину отравления детей в лагере

Употребление скоропортящихся продуктов, запрещённых в лагерях, могло стать причиной отравления детей в учреждении "Чагытай" в Тыве, по предварительным данным,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:24

2024-07-10T12:24

2024-07-10T12:24

происшествия

республика тыва

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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Употребление скоропортящихся продуктов, запрещённых в лагерях, могло стать причиной отравления детей в учреждении "Чагытай" в Тыве, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников, сообщила пресс-служба республиканского правительства в Telegram-канале. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. "Под руководством зампреда прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве Республики Тыва с участием руководителей Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства здравоохранения, министерства образования Тывы, а также уполномоченного по правам ребенка Тывы. По предварительным данным, в лагере было допущено употребление скоропортящихся продуктов, которые запрещены в питании детей в детских лагерях", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарыглар отметил, что эпидемиологическое расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, имела место халатность сотрудников лагеря. Будут приняты жесткие кадровые решения, все виновные будут наказаны.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

республика тыва

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происшествия, республика тыва