https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958666519.html

Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47

Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47 - РИА Новости, 10.07.2024

Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47

Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Чагытай" в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:07

2024-07-10T08:07

2024-07-10T08:21

происшествия

республика тыва

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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Чагытай" в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в Telegram-канале.Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай".Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей."С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше. На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и 1 воспитатель", - написал министр.

https://ria.ru/20240709/udmurtiya-1958521180.html

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происшествия, республика тыва