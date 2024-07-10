https://ria.ru/20240710/otravlenie-1958666519.html
Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47
Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47 - РИА Новости, 10.07.2024
Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47
Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Чагытай" в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:07
2024-07-10T08:07
2024-07-10T08:21
происшествия
республика тыва
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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Чагытай" в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в Telegram-канале.Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай".Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей."С заместителем председателя правительства Орланом Денек-ооловичем Сарыгларом навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря "Чагытай". Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше. На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и 1 воспитатель", - написал министр.
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47
Число госпитализированных после отравления в лагере "Чагытай" выросло до 47