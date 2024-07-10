https://ria.ru/20240710/osvobozhdenie-1958701738.html

В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных

В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных - РИА Новости, 10.07.2024

В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных

Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем в настоящий момент не входит в планы Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:55

2024-07-10T11:55

2024-07-10T12:02

дмитрий песков

россия

белоруссия

владимир кара-мурза

политика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем в настоящий момент не входит в планы Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов об освобождении тяжелобольных заключенных по аналогии с Белоруссией, например, в отношении отбывающего срок оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html

россия

белоруссия

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дмитрий песков, россия, белоруссия, владимир кара-мурза, политика