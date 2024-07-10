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В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных - РИА Новости, 10.07.2024
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11:55 10.07.2024 (обновлено: 12:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/osvobozhdenie-1958701738.html
В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных
В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных - РИА Новости, 10.07.2024
В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных
Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем в настоящий момент не входит в планы Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:55
2024-07-10T12:02
дмитрий песков
россия
белоруссия
владимир кара-мурза
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем в настоящий момент не входит в планы Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов об освобождении тяжелобольных заключенных по аналогии с Белоруссией, например, в отношении отбывающего срок оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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дмитрий песков, россия, белоруссия, владимир кара-мурза, политика
Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия, Владимир Кара-Мурза, Политика
В Кремле ответили на вопрос об освобождении тяжелобольных заключенных

Песков: в Кремле нет планов по освобождению из тюрем тяжелобольных заключенных

© Pixabay / AlexVanТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Pixabay / AlexVan
Тюрьма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем в настоящий момент не входит в планы Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов об освобождении тяжелобольных заключенных по аналогии с Белоруссией, например, в отношении отбывающего срок оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Дмитрий ПесковРоссияБелоруссияВладимир Кара-МурзаПолитика
 
 
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