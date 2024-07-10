https://ria.ru/20240710/osveschenie-1958782984.html

Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году

Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году - РИА Новости, 10.07.2024

Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году

Новые линии освещения начали строить на дорогах Московской области. Всего в этом году планируется обустроить 33 километра на 21 участке дорог в 10 городских... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:43

2024-07-10T16:43

2024-07-10T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новые линии освещения начали строить на дорогах Московской области. Всего в этом году планируется обустроить 33 километра на 21 участке дорог в 10 городских округах, сообщил 360.ru.По словам заместителя председателя правительства – главы минтранса региона Алексея Гержика, работы уже ведутся на Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе. Скоро рабочие приступят к обустройству участков Быковского шоссе в Люберцах и Можайского шоссе в деревне Кожухово.Отмечается, что также новые линии освещения появятся вблизи деревень Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), алексей гержик