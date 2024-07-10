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Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году - РИА Новости, 10.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:43 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/osveschenie-1958782984.html
Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году
Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году - РИА Новости, 10.07.2024
Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году
Новые линии освещения начали строить на дорогах Московской области. Всего в этом году планируется обустроить 33 километра на 21 участке дорог в 10 городских... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:43
2024-07-10T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новые линии освещения начали строить на дорогах Московской области. Всего в этом году планируется обустроить 33 километра на 21 участке дорог в 10 городских округах, сообщил 360.ru.По словам заместителя председателя правительства – главы минтранса региона Алексея Гержика, работы уже ведутся на Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе. Скоро рабочие приступят к обустройству участков Быковского шоссе в Люберцах и Можайского шоссе в деревне Кожухово.Отмечается, что также новые линии освещения появятся вблизи деревень Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Более 30 километров новых линий освещения построят в МО в этом году

© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новые линии освещения начали строить на дорогах Московской области. Всего в этом году планируется обустроить 33 километра на 21 участке дорог в 10 городских округах, сообщил 360.ru.
По словам заместителя председателя правительства – главы минтранса региона Алексея Гержика, работы уже ведутся на Рогачевском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе. Скоро рабочие приступят к обустройству участков Быковского шоссе в Люберцах и Можайского шоссе в деревне Кожухово.
Отмечается, что также новые линии освещения появятся вблизи деревень Литвиново, Каблуково, Огуднево и Мосальское.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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