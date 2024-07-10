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В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки - РИА Новости, 10.07.2024
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20:25 10.07.2024 (обновлено: 21:24 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/oskorblenie-1958838479.html
В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки
В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки - РИА Новости, 10.07.2024
В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки
В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина пытается выгнать девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:25
2024-07-10T21:24
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина пытается выгнать девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сейчас устанавливаются место, время и другие обстоятельства произошедшего.Ранее в среду в СМИ появились сообщения, что в московском метро некий мужчина пытался выгнать из поезда девушку и ее друга из-за короткой стрижки. В Сети также распространились кадры, на которых видно, как он преследует их через весь вагон, оскорбляет и говорит, что они "позорят русских".
https://ria.ru/20240701/oskorblenie-1956668875.html
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россия
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московский метрополитен
В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки

МВД проверит видео, где мужчина пытается выгнать девушку из поезда из-за стрижки

Кадр видео, опубликованного Настей Ермак в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Настей Ермак в социальной сети - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Кадр видео, опубликованного Настей Ермак в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина пытается выгнать девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, сейчас устанавливаются место, время и другие обстоятельства произошедшего.
Ранее в среду в СМИ появились сообщения, что в московском метро некий мужчина пытался выгнать из поезда девушку и ее друга из-за короткой стрижки. В Сети также распространились кадры, на которых видно, как он преследует их через весь вагон, оскорбляет и говорит, что они "позорят русских".
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