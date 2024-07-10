https://ria.ru/20240710/oskorblenie-1958838479.html

В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки

В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки - РИА Новости, 10.07.2024

В Москве проверят видео, на котором мужчина оскорбил девушку из-за стрижки

В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина пытается выгнать девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:25

2024-07-10T20:25

2024-07-10T21:24

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина пытается выгнать девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сейчас устанавливаются место, время и другие обстоятельства произошедшего.Ранее в среду в СМИ появились сообщения, что в московском метро некий мужчина пытался выгнать из поезда девушку и ее друга из-за короткой стрижки. В Сети также распространились кадры, на которых видно, как он преследует их через весь вагон, оскорбляет и говорит, что они "позорят русских".

https://ria.ru/20240701/oskorblenie-1956668875.html

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происшествия, россия, москва, московский метрополитен