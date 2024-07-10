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Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 10.07.2024
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23:40 10.07.2024 (обновлено: 23:51 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/oruzhie-1958859453.html
Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал
Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 10.07.2024
Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал
Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:40
2024-07-10T23:51
нато
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вашингтон (штат)
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне."НАТО намерена сделать все необходимое для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости", — говорится в документе.
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вашингтон (штат)
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нато, в мире, вашингтон (штат)
НАТО, В мире, Вашингтон (штат)
Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал

Страны НАТО хотят улучшить планирование в сфере ядерного оружия

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.
"НАТО намерена сделать все необходимое для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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НАТОВ миреВашингтон (штат)
 
 
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