https://ria.ru/20240710/oruzhie-1958859453.html

Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал

Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал - РИА Новости, 10.07.2024

Страны НАТО намерены модернизировать ядерный потенциал

Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:40

2024-07-10T23:40

2024-07-10T23:51

нато

в мире

вашингтон (штат)

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне."НАТО намерена сделать все необходимое для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости", — говорится в документе.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

вашингтон (штат)

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нато, в мире, вашингтон (штат)