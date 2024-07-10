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НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 10.07.2024 (обновлено: 22:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/orban-1958848381.html
НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан
НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан
НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:49
2024-07-10T22:47
в мире
нато
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом саммита альянса в Вашингтоне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
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в мире, нато, украина, венгрия, россия, виктор орбан
В мире, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан

Орбан: НАТО отходит от своих изначальных целей и становится все более военной

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом саммита альянса в Вашингтоне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
Вчера, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
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