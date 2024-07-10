https://ria.ru/20240710/orban-1958848381.html

НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан

НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО отходит от своих первоначальных целей, заявил Орбан

НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:49

2024-07-10T21:49

2024-07-10T22:47

в мире

нато

специальная военная операция на украине

украина

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией, роль альянса в конфликте на Украине растет, что опасно и безответственно, поскольку неизвестно, куда это может привести, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом саммита альянса в Вашингтоне.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html

украина

венгрия

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в мире, нато, украина, венгрия, россия, виктор орбан