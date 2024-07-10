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Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа

Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа - РИА Новости, 10.07.2024

Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила контртеррористическую операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:48

2024-07-10T21:48

2024-07-10T21:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила контртеррористическую операции в районе Шуджаийя на севере сектора Газа, ликвидировав десятки палестинских радикалов и уничтожив ряд подземных туннелей, сообщила армейская пресс-служба. "Силы 98-й дивизии завершили свою миссию в Шуджаийе, которая продолжалась около двух недель... В ходе боев силы ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки военные уничтожили восемь подземных туннелей в этом районе. В них были обнаружены оружие, ноутбуки и средства связи, а также оборудование, делающее возможным длительное пребывание под землей. В конце июня Израиль вновь ввел наземные войска в район Шуджаийя на севере сектора Газа, получив данные военной разведки, которые свидетельствовали о попытках палестинского движения ХАМАС восстановить контроль над этим районом. Ранее в среду армия Израиля призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из города Газа в гуманитарные зоны, предупредив, что город станет опасной зоной боевых действий. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240710/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году