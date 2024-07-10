https://ria.ru/20240710/opasnost-1958844645.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.07.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:18
2024-07-10T21:18
2024-07-10T21:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 20.58 мск, через 5 минут отменили угрозу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности