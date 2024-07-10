https://ria.ru/20240710/opasnost-1958842779.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.07.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:00

2024-07-10T21:00

2024-07-10T21:05

специальная военная операция на украине

безопасность

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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безопасность, вячеслав гладков, белгородская область