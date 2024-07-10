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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:07
2024-07-10T22:07
2024-07-10T22:07
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр города Иван Приходько сообщил, что снаряд ВСУ упал в микрорайоне "квартал 245", в результате чего был поврежден автомобиль. Кроме того, украинские войска с 18.50 по 20.10 выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: украинские войска сбросили боеприпас с дрона в центре Горловки