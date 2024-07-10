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Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти - РИА Новости, 10.07.2024
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16:12 10.07.2024 (обновлено: 16:39 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958774628.html
Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти
Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти - РИА Новости, 10.07.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти
Число раненых в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:12
2024-07-10T16:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду днем губернатор сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. Они госпитализированы."Вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым выехал на место очередного обстрела муниципального центра. По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти. В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение, ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе достаточно много разрушений, большое число поврежденных автомобилей. Службы уже приступили к обмеру, планируется в течение недели приступить к замене стеклопакетов."Пообщались с владельцами поврежденных магазинов. Конечно, нужно везде на входе ставить заграждения: или из бетонных блоков, или из мешков с песком. Опыт показал, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти

Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино возросло до девяти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду днем губернатор сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. Они госпитализированы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым выехал на место очередного обстрела муниципального центра. По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти. В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение, ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе достаточно много разрушений, большое число поврежденных автомобилей. Службы уже приступили к обмеру, планируется в течение недели приступить к замене стеклопакетов.
"Пообщались с владельцами поврежденных магазинов. Конечно, нужно везде на входе ставить заграждения: или из бетонных блоков, или из мешков с песком. Опыт показал, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов", - заявил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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