https://ria.ru/20240710/obstrel-1958774628.html

Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти

Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти - РИА Новости, 10.07.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Шебекино возросло до девяти

Число раненых в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:12

2024-07-10T16:12

2024-07-10T16:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В среду днем губернатор сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. Они госпитализированы."Вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым выехал на место очередного обстрела муниципального центра. По уточненной информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти. В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение, ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе достаточно много разрушений, большое число поврежденных автомобилей. Службы уже приступили к обмеру, планируется в течение недели приступить к замене стеклопакетов."Пообщались с владельцами поврежденных магазинов. Конечно, нужно везде на входе ставить заграждения: или из бетонных блоков, или из мешков с песком. Опыт показал, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина