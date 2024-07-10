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Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958685815.html
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.07.2024
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:36
2024-07-10T10:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
каховка
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Во вторник источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области. "Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сказал он. Обстрелам, по словам источника, подверглись: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Большая Лепетиха, Голая Пристань, Заводовка, Таврийск, Корсунка, Подстепное и Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область , происшествия, каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Каховка, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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9 июня, 08:00
"Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сказал он.
Обстрелам, по словам источника, подверглись: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Большая Лепетиха, Голая Пристань, Заводовка, Таврийск, Корсунка, Подстепное и Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияКаховкаНовая Каховка
 
 
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