https://ria.ru/20240710/obstrel-1958685815.html
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.07.2024
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:36
2024-07-10T10:36
2024-07-10T10:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
каховка
новая каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Во вторник источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области. "Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сказал он. Обстрелам, по словам источника, подверглись: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Большая Лепетиха, Голая Пристань, Заводовка, Таврийск, Корсунка, Подстепное и Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Каховка, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области.
"Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сказал он.
Обстрелам, по словам источника, подверглись: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Большая Лепетиха, Голая Пристань, Заводовка, Таврийск, Корсунка, Подстепное и Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.