Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958670146.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:53
2024-07-10T08:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 03:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром обстрел возобновился, в 7.30 и 7.50 было выпущено еще пять снарядов по Никитовскому району города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждена станция технического обслуживания, расположенная по проспекту имени Ленина, уничтожен легковой автомобиль. По его словам, в микрорайоне "Квартал 88" и поселке Победа в центре Горловки из-за обстрела повреждены дома и коммуникации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 03:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
Отмечается, что утром обстрел возобновился, в 7.30 и 7.50 было выпущено еще пять снарядов по Никитовскому району города.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждена станция технического обслуживания, расположенная по проспекту имени Ленина, уничтожен легковой автомобиль.
По его словам, в микрорайоне "Квартал 88" и поселке Победа в центре Горловки из-за обстрела повреждены дома и коммуникации.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Здание в Горловке, разрушенное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Не могли такого представить": с чем пришлось столкнуться жителям Горловки
25 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала