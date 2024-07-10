https://ria.ru/20240710/obstrel-1958670146.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:53
2024-07-10T08:53
2024-07-10T08:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 03:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром обстрел возобновился, в 7.30 и 7.50 было выпущено еще пять снарядов по Никитовскому району города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждена станция технического обслуживания, расположенная по проспекту имени Ленина, уничтожен легковой автомобиль. По его словам, в микрорайоне "Квартал 88" и поселке Победа в центре Горловки из-за обстрела повреждены дома и коммуникации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке