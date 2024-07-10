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Оборудование для маркировки напитков начнут поставлять в Узбекистан - РИА Новости, 10.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:27 10.07.2024 (обновлено: 15:11 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/oborudovanie-1958742315.html
Оборудование для маркировки напитков начнут поставлять в Узбекистан
Оборудование для маркировки напитков начнут поставлять в Узбекистан - РИА Новости, 10.07.2024
Оборудование для маркировки напитков начнут поставлять в Узбекистан
Российская группа "Каллисто" (ранее Antares Vision Group) начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:27
2024-07-10T15:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
узбекистан
россия
казахстан
анатолий гарбузов
снг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российская группа "Каллисто" (ранее Antares Vision Group) начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства ведущему производителю минеральной воды и безалкогольных напитков в Узбекистане Eurasia Bottlers, компании договорились об этом на полях "Иннопрома-2024", рассказал РИА Новости генеральный директор группы "Каллисто" Павел Булгаков. В декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносятся с помощью лазерного маркиратора отечественного производства до розлива напитков. Как поясняли в компании, таким образом обеспечивается печать без негативного эффекта для работы скоростной производственной линии. "Группа "Каллисто", специализирующаяся на разработке и интеграции решений для маркировки продукции, и ведущий производитель минеральной воды и безалкогольных напитков в Узбекистане - компания Eurasia Bottlers - в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" договорились о поставке оборудования для маркировки крышек алюминиевых банок методом лазерной печати", - сказал Булгаков. Обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в Узбекистане начнется 1 августа 2024 года. Российская разработка не имеет аналогов в мире. Как отметил гендиректор, оборудование позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также позволяет не вмешиваться в производственные процессы компании, и это очень привлекательно для производителей. "Сегодня наше оборудование уже установлено на многих отечественных заводах по производству пива, соков, воды и газированных напитков. Также мы наблюдаем интерес к этому решению со стороны ряда зарубежных компаний. Экспансия на зарубежные рынки для нас начнется со стран СНГ, затем планируем представить разработку за пределами стран Содружества", - добавил Булгаков. Как отметил в беседе с агентством руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, продукция московских промышленников пользуется широким спросом не только в России, но и за ее пределами. "В частности, страны СНГ закупают московскую фармацевтическую продукцию, бытовую химию и косметику. Продукты питания и напитки от наших производителей поставляются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Город активно помогает предприятиям", - добавил он.
https://ria.ru/20240709/koreja-1958395203.html
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экономика, технологии, узбекистан, россия, казахстан, анатолий гарбузов, снг, содружество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Узбекистан, Россия, Казахстан, Анатолий Гарбузов, СНГ, Содружество

Оборудование для маркировки напитков начнут поставлять в Узбекистан

© Фото : группа "Каллисто"Оборудование для маркировки напитков
Оборудование для маркировки напитков - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : группа "Каллисто"
Оборудование для маркировки напитков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Российская группа "Каллисто" (ранее Antares Vision Group) начнет поставлять оборудование для маркировки напитков в алюминиевых банках собственного производства ведущему производителю минеральной воды и безалкогольных напитков в Узбекистане Eurasia Bottlers, компании договорились об этом на полях "Иннопрома-2024", рассказал РИА Новости генеральный директор группы "Каллисто" Павел Булгаков.
В декабре 2022 года компания создала машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Коды Data Matrix наносятся с помощью лазерного маркиратора отечественного производства до розлива напитков. Как поясняли в компании, таким образом обеспечивается печать без негативного эффекта для работы скоростной производственной линии.
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"Группа "Каллисто", специализирующаяся на разработке и интеграции решений для маркировки продукции, и ведущий производитель минеральной воды и безалкогольных напитков в Узбекистане - компания Eurasia Bottlers - в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" договорились о поставке оборудования для маркировки крышек алюминиевых банок методом лазерной печати", - сказал Булгаков.
Обязательная маркировка сладких напитков в алюминиевых банках в Узбекистане начнется 1 августа 2024 года.
Российская разработка не имеет аналогов в мире. Как отметил гендиректор, оборудование позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также позволяет не вмешиваться в производственные процессы компании, и это очень привлекательно для производителей.
"Сегодня наше оборудование уже установлено на многих отечественных заводах по производству пива, соков, воды и газированных напитков. Также мы наблюдаем интерес к этому решению со стороны ряда зарубежных компаний. Экспансия на зарубежные рынки для нас начнется со стран СНГ, затем планируем представить разработку за пределами стран Содружества", - добавил Булгаков.
Как отметил в беседе с агентством руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, продукция московских промышленников пользуется широким спросом не только в России, но и за ее пределами. "В частности, страны СНГ закупают московскую фармацевтическую продукцию, бытовую химию и косметику. Продукты питания и напитки от наших производителей поставляются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Город активно помогает предприятиям", - добавил он.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииУзбекистанРоссияКазахстанАнатолий ГарбузовСНГСодружество
 
 
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