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Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону - РИА Новости, 10.07.2024
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23:48 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/oborona-1958860143.html
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону - РИА Новости, 10.07.2024
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону
Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:48
2024-07-10T23:48
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону. "Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе. Там также отметили, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации пробелов".
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в мире, сша, вильнюс, нато
В мире, США, Вильнюс, НАТО
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону

Страны НАТО установили обязательство по расходам на оборону в 2% ВВП

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации.
Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону.
"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе.
Там также отметили, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации пробелов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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