https://ria.ru/20240710/oborona-1958860143.html

Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону

Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону - РИА Новости, 10.07.2024

Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону

Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:48

2024-07-10T23:48

2024-07-10T23:48

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону. "Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе. Там также отметили, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации пробелов".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, сша, вильнюс, нато