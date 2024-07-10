https://ria.ru/20240710/oborona-1958860143.html
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону - РИА Новости, 10.07.2024
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону
Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:48
2024-07-10T23:48
2024-07-10T23:48
в мире
сша
вильнюс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в США сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации. Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону. "Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе. Там также отметили, что "в некоторых случаях расходы свыше 2% ВВП необходимы для ликвидации пробелов".
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
сша
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вильнюс, нато
В мире, США, Вильнюс, НАТО
Страны НАТО утвердили планку по расходам на оборону
Страны НАТО установили обязательство по расходам на оборону в 2% ВВП