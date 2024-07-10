https://ria.ru/20240710/novosibirsk-1958820791.html

Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды

Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды - РИА Новости, 10.07.2024

Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды

В этом году в Новосибирске отремонтируют 70 километров труб и проложат 36 километров новых труб, что на 25% больше, чем в 2023 году и по объемам, и по... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:45

2024-07-10T18:45

2024-07-10T19:00

жкх

новосибирск

ленинский район

обь

максим кудрявцев

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. В этом году в Новосибирске отремонтируют 70 километров труб и проложат 36 километров новых труб, что на 25% больше, чем в 2023 году и по объемам, и по финансированию, сообщил журналистам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Глава города пообщался с прессой прямо на месте проведения ремонтных работ на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска, где в январе этого года случилась крупная коммунальная авария, оставившая без тепла жителей многих домов на левом берегу Оби. "На эти цели предусмотрено шесть миллиардов рублей, и один миллиард будет потрачен на Ленинский и Кировский районы, где у нас были очаги аварийности", - подчеркнул Кудрявцев. Как сообщил глава города, решением экспертной комиссии намечен целый ряд мероприятий. В первую очередь, сделана инвентаризация всей сети. "Выявлены участки, где есть вероятность аварийности. Мы просматриваем участки резервирования, чтобы в следующем году, в случае аварии ремонтные работы на аварийных участках проводились, а теплоноситель, пусть и с понижением температуры, поступал в квартиры. Также предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация сетей, чтобы мы видели вероятность ранней аварии, и в этом случае более эффективно управляли процессами восстановления", - отметил Кудрявцев. По словам мэра Новосибирска, подрядчики выполняют работы, придерживаясь графика, а администрация города отслеживает восстановление асфальтовых покрытий и элементов благоустройства, чтобы вернуть городу первоначальный облик. "Мы живем в огромном городе и не можем по своему желанию везде вскрыть тепловые сети и нашим жителям отключить горячую воду. Нужно понимать, что система очень сложная и серьезно настроена", - в свою очередь, сообщил журналистам генеральный директор АО СГК ("Сибирской генерирующей компании") Дмитрий Перязев. Руководитель подчеркнул, что для каждой теплотрассы изыскиваются возможности ремонта, чтобы у жителей не было превышения двухнедельного срока непотребления горячей воды. "Каждый объект просчитывается, учитывается возможность подачи тепла по иным линиям. Это большая работа инженеров в части совмещения сроков всех ремонтов на станциях. Работа колоссальная, но срок в 14 дней мы стараемся выдерживать. Где-то не получается, но это единичные случаи", - отметил Перязев. По данным Сибирской генерирующей компании, в январе 2024 года в Новосибирске возник крупный дефект на трубопроводе в левобережье Новосибирска. Уточняется, что поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт.

https://ria.ru/20231215/novosibirsk-1915941986.html

https://ria.ru/20240122/novosibirsk-1922692343.html

https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html

новосибирск

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, новосибирск, ленинский район, обь, максим кудрявцев, сибирская генерирующая компания