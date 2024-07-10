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Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды - РИА Новости, 10.07.2024
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18:45 10.07.2024 (обновлено: 19:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/novosibirsk-1958820791.html
Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды
Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды - РИА Новости, 10.07.2024
Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды
В этом году в Новосибирске отремонтируют 70 километров труб и проложат 36 километров новых труб, что на 25% больше, чем в 2023 году и по объемам, и по... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:45
2024-07-10T19:00
жкх
новосибирск
ленинский район
обь
максим кудрявцев
сибирская генерирующая компания
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НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. В этом году в Новосибирске отремонтируют 70 километров труб и проложат 36 километров новых труб, что на 25% больше, чем в 2023 году и по объемам, и по финансированию, сообщил журналистам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Глава города пообщался с прессой прямо на месте проведения ремонтных работ на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска, где в январе этого года случилась крупная коммунальная авария, оставившая без тепла жителей многих домов на левом берегу Оби. "На эти цели предусмотрено шесть миллиардов рублей, и один миллиард будет потрачен на Ленинский и Кировский районы, где у нас были очаги аварийности", - подчеркнул Кудрявцев. Как сообщил глава города, решением экспертной комиссии намечен целый ряд мероприятий. В первую очередь, сделана инвентаризация всей сети. "Выявлены участки, где есть вероятность аварийности. Мы просматриваем участки резервирования, чтобы в следующем году, в случае аварии ремонтные работы на аварийных участках проводились, а теплоноситель, пусть и с понижением температуры, поступал в квартиры. Также предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация сетей, чтобы мы видели вероятность ранней аварии, и в этом случае более эффективно управляли процессами восстановления", - отметил Кудрявцев. По словам мэра Новосибирска, подрядчики выполняют работы, придерживаясь графика, а администрация города отслеживает восстановление асфальтовых покрытий и элементов благоустройства, чтобы вернуть городу первоначальный облик. "Мы живем в огромном городе и не можем по своему желанию везде вскрыть тепловые сети и нашим жителям отключить горячую воду. Нужно понимать, что система очень сложная и серьезно настроена", - в свою очередь, сообщил журналистам генеральный директор АО СГК ("Сибирской генерирующей компании") Дмитрий Перязев. Руководитель подчеркнул, что для каждой теплотрассы изыскиваются возможности ремонта, чтобы у жителей не было превышения двухнедельного срока непотребления горячей воды. "Каждый объект просчитывается, учитывается возможность подачи тепла по иным линиям. Это большая работа инженеров в части совмещения сроков всех ремонтов на станциях. Работа колоссальная, но срок в 14 дней мы стараемся выдерживать. Где-то не получается, но это единичные случаи", - отметил Перязев. По данным Сибирской генерирующей компании, в январе 2024 года в Новосибирске возник крупный дефект на трубопроводе в левобережье Новосибирска. Уточняется, что поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт.
https://ria.ru/20231215/novosibirsk-1915941986.html
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жкх, новосибирск, ленинский район, обь, максим кудрявцев, сибирская генерирующая компания
ЖКХ, Новосибирск, Ленинский район, Обь, Максим Кудрявцев, Сибирская генерирующая компания

Модернизация теплосетей в Новосибирске не оставит горожан без горячей воды

© РИА Новости / Алексей НикольскийНа объекте замены теплосети на левом берегу Новосибирска. Слева направо: генеральный директор ООО "Новосибирская теплосетевая компания" М. С. Рябенко, мэр Новосибирска М. Г. Кудрявцев, генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Д. Г. Перязев
На объекте замены теплосети на левом берегу Новосибирска. Слева направо: генеральный директор ООО Новосибирская теплосетевая компания М. С. Рябенко, мэр Новосибирска М. Г. Кудрявцев, генеральный директор АО СГК-Новосибирск Д. Г. Перязев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
На объекте замены теплосети на левом берегу Новосибирска. Слева направо: генеральный директор ООО "Новосибирская теплосетевая компания" М. С. Рябенко, мэр Новосибирска М. Г. Кудрявцев, генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Д. Г. Перязев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. В этом году в Новосибирске отремонтируют 70 километров труб и проложат 36 километров новых труб, что на 25% больше, чем в 2023 году и по объемам, и по финансированию, сообщил журналистам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Глава города пообщался с прессой прямо на месте проведения ремонтных работ на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска, где в январе этого года случилась крупная коммунальная авария, оставившая без тепла жителей многих домов на левом берегу Оби.
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"На эти цели предусмотрено шесть миллиардов рублей, и один миллиард будет потрачен на Ленинский и Кировский районы, где у нас были очаги аварийности", - подчеркнул Кудрявцев.
Как сообщил глава города, решением экспертной комиссии намечен целый ряд мероприятий. В первую очередь, сделана инвентаризация всей сети.
«
"Выявлены участки, где есть вероятность аварийности. Мы просматриваем участки резервирования, чтобы в следующем году, в случае аварии ремонтные работы на аварийных участках проводились, а теплоноситель, пусть и с понижением температуры, поступал в квартиры. Также предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация сетей, чтобы мы видели вероятность ранней аварии, и в этом случае более эффективно управляли процессами восстановления", - отметил Кудрявцев.
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По словам мэра Новосибирска, подрядчики выполняют работы, придерживаясь графика, а администрация города отслеживает восстановление асфальтовых покрытий и элементов благоустройства, чтобы вернуть городу первоначальный облик.
«
"Мы живем в огромном городе и не можем по своему желанию везде вскрыть тепловые сети и нашим жителям отключить горячую воду. Нужно понимать, что система очень сложная и серьезно настроена", - в свою очередь, сообщил журналистам генеральный директор АО СГК ("Сибирской генерирующей компании") Дмитрий Перязев.
Руководитель подчеркнул, что для каждой теплотрассы изыскиваются возможности ремонта, чтобы у жителей не было превышения двухнедельного срока непотребления горячей воды.
«
"Каждый объект просчитывается, учитывается возможность подачи тепла по иным линиям. Это большая работа инженеров в части совмещения сроков всех ремонтов на станциях. Работа колоссальная, но срок в 14 дней мы стараемся выдерживать. Где-то не получается, но это единичные случаи", - отметил Перязев.
По данным Сибирской генерирующей компании, в январе 2024 года в Новосибирске возник крупный дефект на трубопроводе в левобережье Новосибирска. Уточняется, что поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт.
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