https://ria.ru/20240710/niderlandy-1958820371.html

Нидерланды работают над усилением ПВО Украины

Нидерланды работают над усилением ПВО Украины - РИА Новости, 10.07.2024

Нидерланды работают над усилением ПВО Украины

Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:42

2024-07-10T18:42

2024-07-10T18:42

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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х. Ранее премьер Нидерландов вместе с главой минобороны страны Рубеном Брекелмансом и главой МИД Каспаром Велдкампом прибыли в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должности на прошлой неделе. Схоф сообщил в среду, что лично познакомился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. "Я еще раз заверил его в постоянной поддержке Украины со стороны Нидерландов: во всем, что необходимо, и до тех пор, пока это необходимо. Например, Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины", - написал глава нидерландского кабмина. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО ранее объявил, что его страна выделит дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.

https://ria.ru/20240710/podderzhka-1958794777.html

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