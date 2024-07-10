Нидерланды работают над усилением ПВО Украины
Нидерланды вместе с США, Германией, Италией и Румынией усилят ПВО Украины
© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х.
Ранее премьер Нидерландов вместе с главой минобороны страны Рубеном Брекелмансом и главой МИД Каспаром Велдкампом прибыли в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должности на прошлой неделе.
Схоф сообщил в среду, что лично познакомился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.
"Я еще раз заверил его в постоянной поддержке Украины со стороны Нидерландов: во всем, что необходимо, и до тех пор, пока это необходимо. Например, Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины", - написал глава нидерландского кабмина.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО ранее объявил, что его страна выделит дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.