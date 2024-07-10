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Нидерланды работают над усилением ПВО Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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18:42 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/niderlandy-1958820371.html
Нидерланды работают над усилением ПВО Украины
Нидерланды работают над усилением ПВО Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Нидерланды работают над усилением ПВО Украины
Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:42
2024-07-10T18:42
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х. Ранее премьер Нидерландов вместе с главой минобороны страны Рубеном Брекелмансом и главой МИД Каспаром Велдкампом прибыли в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должности на прошлой неделе. Схоф сообщил в среду, что лично познакомился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. "Я еще раз заверил его в постоянной поддержке Украины со стороны Нидерландов: во всем, что необходимо, и до тех пор, пока это необходимо. Например, Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины", - написал глава нидерландского кабмина. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО ранее объявил, что его страна выделит дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
https://ria.ru/20240710/podderzhka-1958794777.html
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в мире, украина, нидерланды, германия, сша, италия, румыния
В мире, Украина, Нидерланды, Германия, США, Италия, Румыния
Нидерланды работают над усилением ПВО Украины

Нидерланды вместе с США, Германией, Италией и Румынией усилят ПВО Украины

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети Х.
Ранее премьер Нидерландов вместе с главой минобороны страны Рубеном Брекелмансом и главой МИД Каспаром Велдкампом прибыли в Вашингтон на саммит НАТО в рамках первой поездки за пределы Европы с момента вступления в должности на прошлой неделе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Премьер Нидерландов заверил НАТО в неизменной поддержке Украины
Вчера, 17:23
Схоф сообщил в среду, что лично познакомился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.
"Я еще раз заверил его в постоянной поддержке Украины со стороны Нидерландов: во всем, что необходимо, и до тех пор, пока это необходимо. Например, Нидерланды работают с США, Германией, Италией и Румынией над усилением противовоздушной обороны Украины", - написал глава нидерландского кабмина.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО ранее объявил, что его страна выделит дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В НАТО пообещали поставить Украине пять новых систем ПВО
Вчера, 15:40
 
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