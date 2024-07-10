https://ria.ru/20240710/nato-1958768620.html
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:58
2024-07-10T15:58
2024-07-10T16:00
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне. "Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины. Но приводить конкретные формулировки не буду до того, как мы согласуем заявление, которое обсуждается в этот момент", - сказал он журналистам. Трансляция заявления генсека велась на сайте НАТО.
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в мире, украина, вашингтон (штат), йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Столтенберг: НАТО до сих пор ищет формулировки для послания о членстве Украины
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне.
"Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины. Но приводить конкретные формулировки не буду до того, как мы согласуем заявление, которое обсуждается в этот момент", - сказал он журналистам.
Трансляция заявления генсека велась на сайте НАТО.