https://ria.ru/20240710/nato-1958768620.html

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек

Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:58

2024-07-10T15:58

2024-07-10T16:00

в мире

украина

вашингтон (штат)

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО все ещё ведут переговоры по конкретным формулировкам относительно членства Украины в альянсе для итогового коммюнике саммита, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед началом основных заседаний встречи в верхах в Вашингтоне. "Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины. Но приводить конкретные формулировки не буду до того, как мы согласуем заявление, которое обсуждается в этот момент", - сказал он журналистам. Трансляция заявления генсека велась на сайте НАТО.

https://ria.ru/20240710/nato-1958764427.html

украина

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