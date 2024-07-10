Рейтинг@Mail.ru
СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/nato-1958693190.html
СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине
СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине
Декларация по итогам саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вероятно, будет включать "обширные формулировки" о необходимости для Киева... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:14
2024-07-10T11:14
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Декларация по итогам саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вероятно, будет включать "обширные формулировки" о необходимости для Киева провести антикоррупционные реформы, а также изменения в области государственного управления для дальнейшего вступления в альянс, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По данным издания, во вторник, когда саммит уже начался, официальные лица все еще не завершили работу над итоговым коммюнике. "Последний проект (декларации - ред.) предложит Украине "необратимый" путь к членству в НАТО, но также будет включать обширные формулировки о необходимости для Киева провести антикоррупционные изменения и надлежащие изменения в системе управления, прежде чем (Украина - ред.) сможет вступить в НАТО", - говорится в материале. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html
https://ria.ru/20240710/zaharova-1958682553.html
https://ria.ru/20240707/nato-1958030632.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_791cd2e4d37dae06a121375e0e30d687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО
СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине

WP: декларация саммита НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Декларация по итогам саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вероятно, будет включать "обширные формулировки" о необходимости для Киева провести антикоррупционные реформы, а также изменения в области государственного управления для дальнейшего вступления в альянс, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным издания, во вторник, когда саммит уже начался, официальные лица все еще не завершили работу над итоговым коммюнике.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
Вчера, 06:27
"Последний проект (декларации - ред.) предложит Украине "необратимый" путь к членству в НАТО, но также будет включать обширные формулировки о необходимости для Киева провести антикоррупционные изменения и надлежащие изменения в системе управления, прежде чем (Украина - ред.) сможет вступить в НАТО", - говорится в материале.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова
10:19
Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
7 июля, 14:58
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала