https://ria.ru/20240710/nato-1958693190.html

СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине

СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ: декларация НАТО может включать антикоррупционные реформы на Украине

Декларация по итогам саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вероятно, будет включать "обширные формулировки" о необходимости для Киева... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:14

2024-07-10T11:14

2024-07-10T11:14

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Декларация по итогам саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вероятно, будет включать "обширные формулировки" о необходимости для Киева провести антикоррупционные реформы, а также изменения в области государственного управления для дальнейшего вступления в альянс, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По данным издания, во вторник, когда саммит уже начался, официальные лица все еще не завершили работу над итоговым коммюнике. "Последний проект (декларации - ред.) предложит Украине "необратимый" путь к членству в НАТО, но также будет включать обширные формулировки о необходимости для Киева провести антикоррупционные изменения и надлежащие изменения в системе управления, прежде чем (Украина - ред.) сможет вступить в НАТО", - говорится в материале. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

https://ria.ru/20240710/zaharova-1958682553.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, нато