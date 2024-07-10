https://ria.ru/20240710/nato-1958665379.html

Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"

Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу" - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперты объяснили, для чего НАТО раздувает "китайскую угрозу"

НАТО раздувает тему "китайской угрозы", пытаясь удовлетворить стратегические интересы США и разрешить экзистенциальный кризис альянса, считают китайские... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:53

2024-07-10T07:53

2024-07-10T07:53

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ПЕКИН, 10 июл - РИА Новости. НАТО раздувает тему "китайской угрозы", пытаясь удовлетворить стратегические интересы США и разрешить экзистенциальный кризис альянса, считают китайские эксперты, слова которых приводит газета Global Times. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. В повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе. По словам эксперта из академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзяня, саммит НАТО призван продемонстрировать внешнее единство и общие интересы, но внутри альянса среди стран-членов растет тревога и озабоченность. "Например, подъем крайне правых сил в Европе, политические вызовы, с которыми столкнулись Германия, Франция и другие ключевые европейские страны, а также возможное возвращение Дональда Трампа (экс-президента США - ред.) в Белый дом – все это добавило неопределенности внутри НАТО в плане достижения консенсуса по основным вопросам", - приводит издание слова эксперта. Цуй Хунцзяня отметил, что НАТО пытается удовлетворить стратегические интересы и потребности США, усиливая "китайскую угрозу" в попытке разрешить экзистенциальный кризис. Руководитель программы США-ЕС в центре международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Сунь Чэнхао добавил, что Вашингтон и НАТО усилили обвинения в адрес Китая за якобы поддержку РФ, стремясь подчеркнуть предполагаемую связь между безопасностью в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США планируют способствовать расширению НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако смещения фокуса исключительно при помощи украинского конфликта недостаточно. "Поэтому они запускают серию акций и пропагандистских кампаний, чтобы раздуть предполагаемую угрозу со стороны Китая", - заключил он.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958658003.html

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сша, вашингтон (штат), россия, йенс столтенберг, марк рютте, дональд трамп, нато, евросоюз, в мире