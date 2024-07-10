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История налога на прибыль в России

История налога на прибыль в России - РИА Новости, 10.07.2024

История налога на прибыль в России

Налог на прибыль организаций — это прямой налог, величина которого прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. Налог начисляется... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:18

2024-07-10T10:18

2024-07-10T10:22

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Налог на прибыль организаций — это прямой налог, величина которого прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между доходами и расходами.Плательщиками налога являются российские юридические лица (ООО, АО, ПАО и пр.); иностранные юридические лица, которые работают в России через постоянные представительства или просто получают доход от источника в РФ; иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ; иностранные организации, местом фактического управления которыми является Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором по вопросам налогообложения.Прототип налога на прибыль появился в XVII веке и уплачивался как "5-ая, 10-ая, 20-ая… деньга" от доходов, а взимался в основном с городских жителей, которые являлись представителями торгового и ремесленного классов.В середине первой половины XVIII века по указу Петра I все купцы были объединены в купеческие гильдии, и купцы стали облагаться единым 40-алтынным подушным окладом и отдельными дополнительными сборами с определенных видов промысла. Дополнительные сборы взимались с тех, кто занимался особыми промыслами.Екатерина II распорядилась разделить всех купцов на три гильдии в зависимости от размера капитала. С каждого купца стал взиматься гильдейский сбор в размере 1% от величины капитала. Позже ставка этого сбора постоянно возрастала, и к 1821 году она достигла 5,225%. Следующая реформа относится к 1863 году. В соответствии с новым положением "О пошлинах за право торговли и других промыслов", все предприниматели были обязаны приобретать своего рода "лицензии" для осуществления своей торговой или промышленной деятельности. Плата за эти "лицензии" зачислялась непосредственно в государственную казну.В 1898 году министерство финансов во главе с Сергеем Витте приняло решение разработать новую систему налогов, касающихся торгово-промышленной деятельности, в 1899 году было принято положение "О государственном промысловом налоге". Промысловый налог имел достаточно сложную структуру и состоял из двух налогов: основного и дополнительного. Основной налог был окладным и собирался путем оплаты промысловых свидетельств торгово-промышленными заведениями. Дополнительный налог же в свою очередь делился на налог с капитала предприятий и на процентный сбор с прибыли предприятий, при этом впервые в налоговой практике государство требовало от предприятий предоставлять соответствующие публичные отчетности. Промысловый налог просуществовал вплоть до революции 1917 года.С наступлением советского режима власть отказалась от существовавшей налоговой системы и заменила ее несистематичными налогами, однако, в 1921 году была восстановлена часть досоветских налогов, в частности промысловый налог, который в скором времени стал основным налогом и обеспечивал около трети всех налоговых поступлений в бюджет.В 1930-1932 годах для государственных предприятий было введено два принципиально новых налога: налог с оборота и отчисления от прибыли, а для кооперативных предприятий: налог с оборота и подоходный налог.Постепенно система налогообложения усложнялась. К 1937 году ввели свыше 400 видов ставок налогов, к 1937 году — 1109.К концу 1970-х годов объем налогов распределялся административно. Предприятиям вменялся определенный уровень прибыли, с которого надлежало заплатить налог.14 июня 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал закон "О налогах с предприятий, объединений и организаций". Он устанавливал ставку в 22% на прибыль (в 1991 году была снижена до 17%), если она не превышала "уровень рентабельности", который должен был определяться по отдельным отраслям Верховным Советом СССР. При превышении этого порога налог мог составить 80% – при превышении предельного уровня до 10 пунктов включительно или 90% – при превышении предельного уровня свыше 10 пунктов. Предусматривалось, что половина сборов от этого налога шла в союзный бюджет, половина - распределялась между республиканскими и местными бюджетами.Для отдельных видов плательщиков устанавливались свои ставки налога на прибыль. Например, для коммерческих банков, в том числе кооперативных банков, сберегательных банков, страховых организаций (кроме государственных) – 55% (с 1991 года - 45%); для совместных предприятий, созданных на территории СССР с участием советских юридических лиц и иностранных юридических лиц и граждан – 30% (для совместных предприятий, созданных в Дальневосточном экономическом районе, - 10%), если доля иностранного участника в уставном фонде превышает 30 процентов и др.Одновременно документ вводил большое количество исключений и льгот.27 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал закон "О налоге на прибыль предприятий и организаций". Документ установил ставку налога на прибыль предприятий и иностранных юридических лиц в размере 32%, а ставку налога для бирж и брокерских контор, а также предприятий - по прибыли от посреднических операций и сделок - в размере 45%.Закон о налогах на прибыль неоднократно подвергался изменениям. В 1995-2001 годах базовая ставка налога составляла 35% и была выше для банков, страховщиков и др. 1 января 2002 году вступила в силу глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций", в соответствии с которой ставка налога была снижена с 35% до 24%, из которых 7,5% зачислялись в федеральный бюджет, 14,5% (но не ниже 10,5%) – в бюджеты субъектов РФ, 2% – в местные бюджеты.В последующие годы соотношение долей различных бюджетов несколько раз менялось: с 1 января 2003 года 6% зачислялись в федеральный бюджет, 16% (но не ниже 12%) – в бюджеты субъектов РФ, 2% - в местные бюджеты; с 1 января 2004 года 5% зачислялись в федеральный бюджет, 17% (но не ниже 13%) – в бюджеты субъектов РФ, 2% - в местные бюджеты; с 1 января 2005 года по 31 декабря 2008 года 6,5% зачислялись в федеральный бюджет, 17,5% (но не ниже 13,5%) – в бюджеты субъектов РФ. С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль была уменьшена до 20%, из которых 2% зачислялись в федеральный бюджет, 18% – в бюджеты субъектов РФС января 2017 года 20-процентный налог на прибыль распределяется следующим образом: 3% зачисляются в федеральный бюджет; 17% – в бюджеты субъектов РФ.Существует ряд льгот для организаций-резидентов особых экономических зон (ОЭЗ); участников ОЭЗ в Магаданской области.Кроме того, налог на прибыль не платят: налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН) или являющиеся плательщиком налога на игорный бизнес; участники проекта "Инновационный центр "Сколково"; налогоплательщики, зарегистрированные на территории Курильских островов.29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, предложил "продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы".28 мая Минфин РФ предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив "дедушкину оговорку" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются.3 июня в Госдуму внесли бюджетный пакет, включающий поправки в Налоговый кодекс.Поправками предусмотрено повышение ставки налога на прибыль только в ее федеральной части - до 8% с 3%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%.21 июня Госдума приняла изменения в налоговое законодательство в первом чтении, 9 июля – во втором чтении.10 июля Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, налоги