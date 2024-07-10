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При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 10.07.2024 (обновлено: 15:35 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/naemniki-1958762737.html
При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники
При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024
При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники
При ударе по порту Черноморска в Одесской области, где находился склад с боеприпасами, погибли британские наемники, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:34
2024-07-10T15:35
специальная военная операция на украине
черноморск
одесская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. При ударе по порту Черноморска в Одесской области, где находился склад с боеприпасами, погибли британские наемники, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег. Удар был нанесен около 4 утра по местному времени. Спустя 30–40 минут в сторону Румынии поехал автомобиль с сиренами, сообщили с места. "Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", - сообщил Лебедев, ссылаясь на один из источников в Одессе. На склад в порту Черноморска на днях ВСУ в режиме строжайшей секретности завезли ракеты. Удары по объекту наносились также на прошлой неделе. Пятого июля подполье также сообщало об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате него погибли 18 боевиков, порядка 30 ранены.
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958409798.html
https://ria.ru/20240705/udar-1957570191.html
черноморск
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черноморск, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Вооруженные силы Украины
При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники

Подполье: при ударе в Одесской области погибли британские наемники

© РИА Новости / Минобороны РФ Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. При ударе по порту Черноморска в Одесской области, где находился склад с боеприпасами, погибли британские наемники, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег.
Удар был нанесен около 4 утра по местному времени. Спустя 30–40 минут в сторону Румынии поехал автомобиль с сиренами, сообщили с места.
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"Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", - сообщил Лебедев, ссылаясь на один из источников в Одессе.
На склад в порту Черноморска на днях ВСУ в режиме строжайшей секретности завезли ракеты. Удары по объекту наносились также на прошлой неделе.
Пятого июля подполье также сообщало об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате него погибли 18 боевиков, порядка 30 ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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