https://ria.ru/20240710/naemniki-1958762737.html

При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники

При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники - РИА Новости, 10.07.2024

При ударе в порту в Черноморске погибли британские наемники

При ударе по порту Черноморска в Одесской области, где находился склад с боеприпасами, погибли британские наемники, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:34

2024-07-10T15:34

2024-07-10T15:35

специальная военная операция на украине

черноморск

одесская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. При ударе по порту Черноморска в Одесской области, где находился склад с боеприпасами, погибли британские наемники, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег. Удар был нанесен около 4 утра по местному времени. Спустя 30–40 минут в сторону Румынии поехал автомобиль с сиренами, сообщили с места. "Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии", - сообщил Лебедев, ссылаясь на один из источников в Одессе. На склад в порту Черноморска на днях ВСУ в режиме строжайшей секретности завезли ракеты. Удары по объекту наносились также на прошлой неделе. Пятого июля подполье также сообщало об ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, в результате него погибли 18 боевиков, порядка 30 ранены.

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958409798.html

https://ria.ru/20240705/udar-1957570191.html

черноморск

одесская область

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черноморск, одесская область, вооруженные силы украины