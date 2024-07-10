https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html
В Запорожской области появится музей Конюхова
В Запорожской области появится музей Конюхова - РИА Новости, 10.07.2024
В Запорожской области появится музей Конюхова
Музей знаменитого путешественника Федора Конюхова появится в населенном пункте Чкалово в Запорожской области, сообщили журналистам в департаменте информационной РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:16
2024-07-10T20:16
2024-07-10T20:16
запорожская область
федор конюхов
евгений балицкий
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Музей знаменитого путешественника Федора Конюхова появится в населенном пункте Чкалово в Запорожской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона. В одном из домов села Чкалово, который был построен в 1909 году, прошло детство Конюхова. Родственники путешественника жили там до 2000 года. В ведомстве отметили, что жители Чкалово выступили с инициативой создания музея Конюхова, власти Запорожской области поддержали идею. "Поручил своему заместителю Антону Тицкому проработать вопрос восстановления дома семьи Конюховых и увековечивания памяти нашего земляка - путешественника Федора Филипповича Конюхова", - приводит департамент информационной политики слова главы региона Евгения Балицкого.
https://ria.ru/20240621/vystavka-1954625047.html
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запорожская область, федор конюхов, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Федор Конюхов, Евгений Балицкий, Общество
В Запорожской области появится музей Конюхова
В Запорожской области появится музей путешественника Федора Конюхова