https://ria.ru/20240710/moskva-1958718607.html

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные - РИА Новости, 10.07.2024

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные

Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные из-за проведения фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши", ограничения будут действовать с 06.00 13 июля до... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:50

2024-07-10T12:50

2024-07-10T12:50

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные из-за проведения фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши", ограничения будут действовать с 06.00 13 июля до 23.59 14 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."В ближайшие выходные горожан и гостей столицы ждет большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в рамках проекта "Лето в Москве". На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения будут действовать с 06.00 13 июля до 23.59 14 июля. Также они коснутся прилегающих переулков, среди них есть Малый Козихинский, Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Романов, Леонтьевский, Калашный, Спиридоньевский, Глинищевский, Козицкий, Петровский, Вознесенский, Средний Кисловский, Никитский. Еще движение изменится на Большой Бронной улице. "Помимо этого, на улицах Малой Бронной, Большой Никитской, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском переулках и Тверском проезде запретят движение велосипедов и самокатов, гироскутеров, моноколес", - отметили в мэрии. Сообщается, что на участках перекрытий ограничат парковку с 00.00 12 июля до 23.59 14 июля. На такси к местам проведения фестиваля можно будет проехать по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, а также по Тверскому и Страстному бульварам.

https://rsport.ria.ru/20240710/festival-1958695478.html

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

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москва, общество, городское хозяйство москвы