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Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары - РИА Новости, 10.07.2024
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Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары
Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары - РИА Новости, 10.07.2024
Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары
Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:41
2024-07-10T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице солнечно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26-плюс 28 градусов. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы", - подчеркнули в сообщении. В комплексе городского хозяйства призвали беречь себя и заботиться о питомцах на фоне жаркой погоды.
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москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги

Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на улице Крымский вал в Москве
Автомобильное движение на улице Крымский вал в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на улице Крымский вал в Москве
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице солнечно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26-плюс 28 градусов. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы", - подчеркнули в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства призвали беречь себя и заботиться о питомцах на фоне жаркой погоды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
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