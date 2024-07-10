https://ria.ru/20240710/moskva-1958675424.html

Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары

Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары - РИА Новости, 10.07.2024

Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары

Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:41

2024-07-10T09:41

2024-07-10T09:41

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице солнечно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26-плюс 28 градусов. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы", - подчеркнули в сообщении. В комплексе городского хозяйства призвали беречь себя и заботиться о питомцах на фоне жаркой погоды.

https://ria.ru/20240710/moslift-1957338165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги