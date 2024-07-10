https://ria.ru/20240710/moskva-1958675424.html
Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары
Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары - РИА Новости, 10.07.2024
Горслужбы Москвы продолжают мониторинг состояния дорог на фоне сильной жары
Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:41
2024-07-10T09:41
2024-07-10T09:41
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице солнечно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26-плюс 28 градусов. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы", - подчеркнули в сообщении. В комплексе городского хозяйства призвали беречь себя и заботиться о питомцах на фоне жаркой погоды.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московские городские службы продолжают мониторинг состояния дорожно-уличной сети города на фоне жары в среду, проводятся регламентные работы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице солнечно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26-плюс 28 градусов. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводим регламентные работы", - подчеркнули в сообщении.
В комплексе городского хозяйства призвали беречь себя и заботиться о питомцах на фоне жаркой погоды.