https://ria.ru/20240710/moshennichestvo-1958846905.html

В Орле завели дело о мошенничестве при реконструкции Красного моста

В Орле завели дело о мошенничестве при реконструкции Красного моста - РИА Новости, 10.07.2024

В Орле завели дело о мошенничестве при реконструкции Красного моста

Уголовное дело о мошенничестве заведено в Орле по факту хищения более 113 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:37

2024-07-10T21:37

2024-07-10T21:37

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве заведено в Орле по факту хищения более 113 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года управление капитального строительства города Орла заключило муниципальный контракт на завершение реконструкции Красного моста с "УПМК-22". "В нарушение требований законодательства заказчику подрядчиком предоставлены акты о выполнении отдельных видов работ, содержащие заведомо ложные сведения о завышенной стоимости приобретенного строительного материала. Незаконными действиями бюджету причинен ущерб в размере более 113 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района города Орла при проверке расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги", рассказали в ведомстве. "Материалы проверки прокуратуры были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", – отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу по обвинению в мошенничестве по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе при реконструкции Красного моста в Орле. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html

https://ria.ru/20231030/vzyatki-1906194892.html

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происшествия, орел, орловская область, россия