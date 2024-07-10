Суд оставил Новицкого под домашним арестом
Суд оставил под домашним арестом бизнесмена Новицкого по делу о мошенничестве
Бизнесмен Евгений Новицкий в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под домашний арест бизнесмена Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Юлия Манеркина.
Тверской райсуд Москвы в конце июня отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
Защита Новицкого просила суд смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, так как бизнесмен является пенсионером, имеет проблемы со здоровьем, скрываться не собирается, находится под санкциями иностранных государств, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и внуков. Кроме того, Новицкий получал благодарности от аппарата Госдумы РФ и православных деятелей, награжден медалью "За заслуги перед Отечеством второй степени", характеризуется положительно.
Сам Новицкий заявил суду, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.
Прокурор и представитель Агентства по страхованию вкладов в свою очередь просили оставить домашний арест в силе, а апелляционную жалобу отклонить.
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По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".
Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
В рамках данного дела под домашний арест также отправили основателей и совладельцев инвестиционной компании "Русские фонды" Сергея Васильева и Константина Бейрита. Свою вину они отрицают.