https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958842514.html

Партия Додона призвала бойкотировать референдум по евроинтеграции Молдавии

Партия Додона призвала бойкотировать референдум по евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 10.07.2024

Партия Додона призвала бойкотировать референдум по евроинтеграции Молдавии

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) экс-президента страны Игоря Додона призвала своих соратников и сторонников бойкотировать референдум о... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:00

2024-07-10T21:00

2024-07-10T21:00

в мире

молдавия

игорь додон

евросоюз

псрм

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) экс-президента страны Игоря Додона призвала своих соратников и сторонников бойкотировать референдум о евроинтеграции, инициированный нынешней главой республики Майей Санду, сообщила в среду пресс-служба политсилы. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента - 20 октября. "Мы не признаем данный референдум и призываем граждан страны не участвовать в этой опасной акции, которая подрывает сами устои наших законов и нашего мирного общества", - говорится в обращении ПСРМ. Оппозиция в Молдавии считает, что референдум является частью избирательной кампании Санду для привлечения на президентских выборах дополнительных голосов избирателей. Социалисты подчеркнули, что в случае положительных для Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) результатов референдума, власти внесут поправки в конституцию, которые нивелируют национальные законы. "После референдума в конституцию будет внесена новая статья, сформулированная по указке переговорщиков от ЕС. Эти изменения будут касаться применения законов ЕС на территории Молдавии", - говорится в обращении. Во вторник входящая в политический блок с социалистами Партия коммунистов призвала своих сторонников проголосовать на референдуме против евроинтеграции. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент Додон, экс-премьер-министр республики Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты в стране. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политсил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в одну треть будет обеспечена. Эти оппоненты Санду и правящей партии призывают граждан высказаться против европейской интеграции. С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.

https://ria.ru/20240708/dodon-1958374471.html

https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958706252.html

https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html

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в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз, псрм