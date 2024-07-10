https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958838959.html

Молдавия присоединилась лишь к половине 14-го пакета санкций против России

Молдавия присоединилась лишь к половине 14-го пакета санкций против России - РИА Новости, 10.07.2024

Молдавия присоединилась лишь к половине 14-го пакета санкций против России

Молдавия в качестве страны-кандидата в ЕС присоединилась только к половине 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, следует из заявлений верховного... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:32

2024-07-10T20:32

2024-07-10T20:32

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молдавия

россия

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Молдавия в качестве страны-кандидата в ЕС присоединилась только к половине 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, следует из заявлений верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Совет ЕС в конце июня утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. Согласно первому опубликованному в среду традиционному заявлению Борреля о присоединении стран-кандидатов в ЕС и стран, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны к европейским санкциям, персональные ограничения в рамках 14-го пакета поддержали "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия". При этом в данном списке отсутствуют такие страны-кандидаты как Сербия, Грузия и Турция. Во втором заявлении, касающемся экономической части антироссийских санкций в рамках 14-го пакета, куда вошли также ограничения на российский СПГ, указывается, что к ограничениям присоединяются "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия". Сербия, Грузия, Турция, а также Молдавия в списке присоединившихся не значатся. В настоящее время странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. Боррель неоднократно заявлял, что страны-кандидаты должны солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в сообщество. Это касается и санкционной политики Брюсселя. Ранее, говоря о Сербии, Боррель подчеркивал, что сохранение крепких отношений с Россией "нельзя совмещать с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956211160.html

https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html

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в мире, молдавия, россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии