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В Молдавии призвали оппозицию поддержать отставку спикера парламента - РИА Новости, 10.07.2024
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12:07 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/moldaviya-1958706252.html
В Молдавии призвали оппозицию поддержать отставку спикера парламента
В Молдавии призвали оппозицию поддержать отставку спикера парламента - РИА Новости, 10.07.2024
В Молдавии призвали оппозицию поддержать отставку спикера парламента
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:07
2024-07-10T12:07
в мире
молдавия
игорь гросу
марина таубер
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке спикера высшего законодательного органа республики Игоря Гросу. Тринадцатого июня Гросу отказался давать слово членам блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера. "Месяц назад представители блока "Победа" были нелегально отстранены от деятельности парламента, после этого мы выдвинули два проекта, которые направлены на отставку спикера Игоря Гросу. Эти инициативы были подписаны девятью депутатами, для их регистрации нам нужны голоса трети депутатов (34 голоса - ред.), мы повторно призываем оппозицию поставить подпись под этими документами и затем проголосовать за отставку спикера", - заявила Таубер. Она отметила, что депутаты блока "Победа" были направлены в парламента народом, чтобы представлять интересы граждан, а их лишили подобной возможности. Таубер подчеркнула, что Гросу регулярно превышает свои полномочия, а законопроекты в парламенте часто попадают "извне", но депутаты правящей партии "Действие и солидарность" все равно их поддерживают. "Оппозиция разделена, но сейчас мы должны объединиться ради лучшего будущего страны… Призываем не только парламентскую оппозицию, но и всех депутатов присоединиться к инициативе по отставке Гросу", - добавила депутат. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html
https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, марина таубер
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Марина Таубер
В Молдавии призвали оппозицию поддержать отставку спикера парламента

Депутат Таубер призвала оппозицию поддержать идею об отставке спикера Гросу

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер на брифинге призвала представителей оппозиции поддержать инициативу об отставке спикера высшего законодательного органа республики Игоря Гросу.
Тринадцатого июня Гросу отказался давать слово членам блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. Представители блока "Победа", а также блока коммунистов и социалистов выступили с инициативами об отставке спикера.
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"Месяц назад представители блока "Победа" были нелегально отстранены от деятельности парламента, после этого мы выдвинули два проекта, которые направлены на отставку спикера Игоря Гросу. Эти инициативы были подписаны девятью депутатами, для их регистрации нам нужны голоса трети депутатов (34 голоса - ред.), мы повторно призываем оппозицию поставить подпись под этими документами и затем проголосовать за отставку спикера", - заявила Таубер.
Она отметила, что депутаты блока "Победа" были направлены в парламента народом, чтобы представлять интересы граждан, а их лишили подобной возможности. Таубер подчеркнула, что Гросу регулярно превышает свои полномочия, а законопроекты в парламенте часто попадают "извне", но депутаты правящей партии "Действие и солидарность" все равно их поддерживают. "Оппозиция разделена, но сейчас мы должны объединиться ради лучшего будущего страны… Призываем не только парламентскую оппозицию, но и всех депутатов присоединиться к инициативе по отставке Гросу", - добавила депутат.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияИгорь ГросуМарина Таубер
 
 
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