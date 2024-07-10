Рейтинг@Mail.ru
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 10.07.2024 (обновлено: 14:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова - РИА Новости, 10.07.2024
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:26
2024-07-10T14:27
происшествия
россия
гусейн гасанов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740276891_0:383:1154:1032_1920x0_80_0_0_5afde36d57e44528adaef9b61f419130.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. "После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — написала она.Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Билу направили в СК еще в декабре.Гасанов — русскоязычный блогер, автор курса "Мышление миллионера". Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования и сокрытие номеров машины.В середине июня налоговая инспекция подала на Гасанова иск в арбитражный суд, сумма претензий не раскрывалась.Бил — виновник резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил блогера в колонию на год и два месяца.
https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740276891_0:275:1154:1140_1920x0_80_0_0_00de706d503e6d67c3fc8e9c446c71be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Происшествия, Россия, Гусейн Гасанов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

Глава ЛБИ Мизулина сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.
"После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — написала она.
Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Билу направили в СК еще в декабре.
Гасанов — русскоязычный блогер, автор курса "Мышление миллионера". Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования и сокрытие номеров машины.
В середине июня налоговая инспекция подала на Гасанова иск в арбитражный суд, сумма претензий не раскрывалась.
Бил — виновник резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил блогера в колонию на год и два месяца.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери
12 февраля, 22:39
 
ПроисшествияРоссияГусейн ГасановСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала