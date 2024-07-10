https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова - РИА Новости, 10.07.2024
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:26
2024-07-10T12:26
2024-07-10T14:27
происшествия
россия
гусейн гасанов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. "После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — написала она.Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Билу направили в СК еще в декабре.Гасанов — русскоязычный блогер, автор курса "Мышление миллионера". Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования и сокрытие номеров машины.В середине июня налоговая инспекция подала на Гасанова иск в арбитражный суд, сумма претензий не раскрывалась.Бил — виновник резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил блогера в колонию на год и два месяца.
https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html
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происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Происшествия, Россия, Гусейн Гасанов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова
Глава ЛБИ Мизулина сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах