https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html

Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова - РИА Новости, 10.07.2024

Мизулина сообщила о бегстве блогера Гасанова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:26

2024-07-10T12:26

2024-07-10T14:27

происшествия

россия

гусейн гасанов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. "После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах", — написала она.Кроме того, Мизулина выразила надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. По ее данным, материалы по Билу направили в СК еще в декабре.Гасанов — русскоязычный блогер, автор курса "Мышление миллионера". Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования и сокрытие номеров машины.В середине июня налоговая инспекция подала на Гасанова иск в арбитражный суд, сумма претензий не раскрывалась.Бил — виновник резонансного ДТП, которое произошло в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил блогера в колонию на год и два месяца.

https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html

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происшествия, россия, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета