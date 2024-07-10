https://ria.ru/20240710/minzdrav-1958785966.html

Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов - РИА Новости, 10.07.2024

Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:55

2024-07-10T16:55

2024-07-10T16:55

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_309:424:2610:1718_1920x0_80_0_0_6745ae80090bb4a03d92e988387aeb11.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите, при этом по данным препаратам есть аналоги, в том числе российские, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. "Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Амброксол сироп", - говорится в сообщении. Решение принято на основании подачи производителя ПАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" заявления об отмене регистрации. Аналогичная информация также опубликована в отношении украинских препаратов Аллохол, который применяется при холецистите, и Аллопуринол, назначаемый при подагре. При этом в государственном реестре лекарственных средств есть информация об аналогах данных препаратов, среди которых и российские лекарства.

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)