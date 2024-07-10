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Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов - РИА Новости, 10.07.2024
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16:55 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/minzdrav-1958785966.html
Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов
Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов - РИА Новости, 10.07.2024
Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов
Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:55
2024-07-10T16:55
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите, при этом по данным препаратам есть аналоги, в том числе российские, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. "Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Амброксол сироп", - говорится в сообщении. Решение принято на основании подачи производителя ПАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" заявления об отмене регистрации. Аналогичная информация также опубликована в отношении украинских препаратов Аллохол, который применяется при холецистите, и Аллопуринол, назначаемый при подагре. При этом в государственном реестре лекарственных средств есть информация об аналогах данных препаратов, среди которых и российские лекарства.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав России отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

Минздрав отменил регистрацию сиропа от кашля Амброксол и Аллохола

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав России отменил государственную регистрацию нескольких украинских лекарств, среди которых сироп от кашля Амброксол и Аллохол, применяемый при холецистите, при этом по данным препаратам есть аналоги, в том числе российские, соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
"Министерством здравоохранения РФ… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата Амброксол сироп", - говорится в сообщении.
Решение принято на основании подачи производителя ПАО "Борщаговский химико-фармацевтический завод" заявления об отмене регистрации.
Аналогичная информация также опубликована в отношении украинских препаратов Аллохол, который применяется при холецистите, и Аллопуринол, назначаемый при подагре.
При этом в государственном реестре лекарственных средств есть информация об аналогах данных препаратов, среди которых и российские лекарства.
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