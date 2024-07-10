https://ria.ru/20240710/minoborony-1958744736.html

Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом

Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом - РИА Новости, 10.07.2024

Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:30

2024-07-10T14:30

2024-07-10T14:35

россия

баренцево море

миг-31

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893427585_94:0:1914:1024_1920x0_80_0_0_ddc8f04dfc4cff408a64d11c962131d9.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны РФ."Десятого июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.Уточняется, что в целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

https://radiosputnik.ru/20240601/finlyandiya-1949940539.html

https://ria.ru/20240614/port-1952778140.html

россия

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баренцево море, миг-31