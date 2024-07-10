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Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом - РИА Новости, 10.07.2024
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14:30 10.07.2024 (обновлено: 14:35 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958744736.html
Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом
Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом - РИА Новости, 10.07.2024
Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:30
2024-07-10T14:35
россия
баренцево море
миг-31
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны РФ."Десятого июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.Уточняется, что в целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил."При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
https://radiosputnik.ru/20240601/finlyandiya-1949940539.html
https://ria.ru/20240614/port-1952778140.html
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россия, баренцево море, миг-31
Россия, Баренцево море, МиГ-31
Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом

Минобороны: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом

© Фото : ForsvaretНорвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон"
Норвежский патрульный самолет Р-8А Посейдон - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Forsvaret
Норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Десятого июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
«
"При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
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РоссияБаренцево мореМиГ-31
 
 
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