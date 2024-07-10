Российский истребитель не допустил нарушения границы норвежским самолетом
Минобороны: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
Норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух при приближении к государственной границе норвежского военного самолета Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, нарушения границы не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
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"Десятого июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
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"При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
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