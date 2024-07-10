https://ria.ru/20240710/minoborony-1958730209.html
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана - РИА Новости, 10.07.2024
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:24
2024-07-10T13:24
2024-07-10T13:50
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пакистан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области укрепления безопасности, сообщили в Минобороны России."10 июля 2024 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности.Проведенная встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957089350.html
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Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана
Фомин встретился с председателем комитета начальников штабов Пакистана Мирзой
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области укрепления безопасности, сообщили в Минобороны России.
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"10 июля 2024 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности.
Проведенная встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами, подчеркнули в МО РФ.