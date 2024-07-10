Рейтинг@Mail.ru
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.07.2024 (обновлено: 13:50 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958730209.html
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана - РИА Новости, 10.07.2024
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:24
2024-07-10T13:50
россия
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_acdf90e8a4668a60d17fe198218933b9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области укрепления безопасности, сообщили в Минобороны России."10 июля 2024 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности.Проведенная встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957089350.html
https://ria.ru/20240709/rossija-1958582318.html
россия
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_549337c048721a568232ed5a80fd3686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пакистан
Россия, Пакистан
Замминистра Фомин встретился с главой комитета начальников штабов Пакистана

Фомин встретился с председателем комитета начальников штабов Пакистана Мирзой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с председателем объединённого комитета начальников штабов Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой и обсудил с ним перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области укрепления безопасности, сообщили в Минобороны России.
«
"10 июля 2024 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой", - говорится в сообщении.
Встреча Путина с премьером Пакистана - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана
3 июля, 13:46
Отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности.
Проведенная встреча прошла в дружественной атмосфере и стала очередным шагом в укреплении взаимовыгодных отношений между двумя государствами, подчеркнули в МО РФ.
Встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества
Вчера, 18:04
 
РоссияПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала