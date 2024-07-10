https://ria.ru/20240710/minoborony-1958729322.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:20

2024-07-10T13:20

2024-07-10T13:26

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 128 бригады территориальной обороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 108 бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)