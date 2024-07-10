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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 10.07.2024 (обновлено: 13:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958729322.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:20
2024-07-10T13:26
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 128 бригады территориальной обороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 108 бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных в в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 128 бригады территориальной обороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 108 бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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