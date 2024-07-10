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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:20
2024-07-10T13:20
2024-07-10T13:26
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 1 танковой, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 128 бригады территориальной обороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Урожайное и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 108 бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 135 военных в в зоне ответственности "Востока"