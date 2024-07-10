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Российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 10.07.2024 (обновлено: 13:31 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958729228.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 10.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 4 ракеты ATACMS, 55 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:20
2024-07-10T13:31
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 4 ракеты ATACMS, 55 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23515 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240710/reb-1958685974.html
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сша, россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29

Минобороны: ПВО сбила украинский МиГ-29, 4 ракеты ATACMS, 55 беспилотников

© AP Photo / LIBKOSУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 4 ракеты ATACMS, 55 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23515 единиц специальной военной автомобильной техники.
Разработчик модульной компактной РЭБ Волнорез Станислав - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаМиГ-29
 
 
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