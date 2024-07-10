https://ria.ru/20240710/minoborony-1958728429.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:27
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
россия
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4db21e562d7daf6006ec2b57703fd3d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила 600 военных ВСУ и склад боеприпасов