https://ria.ru/20240710/minoborony-1958728429.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:27

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

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россия, часов яр, вооруженные силы украины