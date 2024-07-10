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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.07.2024 (обновлено: 13:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958728429.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:27
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила 600 военных ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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